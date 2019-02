Garer sa voiture sur les rails de tram ou un arrêt de bus, conduire sur la bande réservée aux bus... on l'ignore peut-être mais ces infractions liées aux transports en commun peuvent être verbalisées par certains agents de la STIB. Plus de 500 d'entre eux sont habilités à le faire et c'est même la mission principale d'une cinquantaine d'agents.

Près de 8000 PV rédigés par des agents de la STIB pour infraction au code de la route l'an dernier - © Tous droits réservés

"Je prends la plaque, le lieu et l'heure de passage", explique Khaled Abdedou. Utiliser une bande réservée aux bus, ajoute-t-il, "ça ralentit le bus derrière et ça rend le client mécontent. De ce fait, le lendemain il ne va plus emprunter le transport en commun, reprendre sa voiture et ça va ajouter un flux important à la circulation. Mon but c'est de fluidifier le trafic."

"Certaines personnes n'arrivent pas à différencier certains aspects du code de la route, notamment les panneaux F17 et F18. Il y a une ligne discontinue sur le F17, qui permet aux véhicules tiers d'emprunter la bande de bus s'ils tournent au prochain carrefour. Alors qu'on ne peut pas emprunter le F18 du tout. Elle est uniquement faite pour les bus ou les trams," explique le superviseur de la STIB.