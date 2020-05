Près de 80% des chauffeurs de bus de la Stib n'ont pas pris leur service mardi

Mesures de déconfinement : une action spontanée menée du personnel de la STIB - JT 19h30 -... Dans plusieurs dépôts des transports en commun bruxellois, ce lundi matin, le trafic des bus et des trams a été perturbé. Certains chauffeurs estiment ne pas être en sécurité avec le début du déconfinement et le retour d'un plus grand nombre de passagers. L'action n'était pas soutenue par les syndicats. Entre les chauffeurs grévistes et la direction, c'est l'incompréhension. Une action qui pourrait durer jusque mardi.