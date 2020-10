Près de 570 sans-abri hébergés dans des hôtels de Bruxelles

Environ 570 sans-abri sont hébergés dans différents hôtels bruxellois, rapporte le ministre bruxellois de la Santé, Alain Maron. Les établissements ont été réquisitionnés par les autorités lors de la crise du coronavirus. La capacité d’accueil des sans-abri dans les hôtels de Bruxelles sera maintenue au moins jusqu’au 30 juin 2021.

Lors de la première vague de coronavirus, 950 lits ont été mis à disposition des plus démunis dans douze hôtels et auberges à Bruxelles. L’initiative a été mise en place en collaboration avec la Ville de Bruxelles et les communes de Forest, Saint-Josse-ten-Noode, Anderlecht, Molenbeek, Schaerbeek, Etterbeek et Saint-Gilles.

Actuellement, 570 lits sont encore disponibles dans les hôtels.

Lors de la crise du Covid-19, 20 millions d'euros avaient déjà été débloqués pour l’accueil et le soutien des sans-abri à Bruxelles. Dans le cadre du plan de relance du gouvernement bruxellois, deux montants, de 2,5 millions d’euros pour 2020 et de 5,75 millions d’euros pour 2021, ont été réservés pour rapidement trouver des solutions pour les personnes et les familles sans-abri qui sont hébergées dans les structures d’urgence.