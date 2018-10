Près de 30.000 produits de santé illégaux ou contrefaits saisis aux douanes de Bierset et Zaventem

Près de 14.500 colis ont été contrôlés par la douane entre le 9 et le 15 octobre dans les aéroports de Bierset et de Zaventem. L'opération s'est déroulée au niveau international et visait l'interception de médicaments et de dispositifs médicaux contrefaits et illégaux. Parmi ces colis, 622 contenaient des médicaments ou produits de santé. 141 ont fait l'objet d'une saisie. Au total, ils comprenaient près de 30.000 comprimés, crèmes et flacons divers. 354 autres infractions ont également été relevées lors de ces contrôles. Elles concernaient notamment des contrefaçons, la sécurité alimentaire et la fiscalité.

En Belgique, la vente de médicaments en ligne est strictement réglementée. Il est interdit d’acheter en ligne des médicaments soumis à prescription médicale. Le but de l'opération est également de faire connaître les dangers liés à l'achat de médicaments sur internet.