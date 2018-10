Près de 14.000 coureurs ont pris part dimanche au 15e Brussels Airport Marathon & Half Marathon, soit environ 1.000 de plus que pour l'édition précédente, ont indiqué par communiqué les organisateurs. Le taux de participation affiche une progression constante d'année en année.

Le marathon a attiré plus de 2300 participants, soit plus qu'en 2017. Olivier Slosse, porte-parole de la police de Bruxelles-Capitale/Ixelles, précise que 9200 personnes ont aussi participé au demi-marathon, 1800 au mini-marathon et 700 au Kids Run.

Il ajoute que 66 personnes ont eu besoin de soins médicaux, mais qu'il n'y a eu aucun cas grave parmi les interventions. En moyenne, 100 à 150 soins sont prodigués pendant le marathon de Bruxelles. La Croix-Rouge de Belgique avait cette année mobilisé 150 secouristes pour couvrir l'événement et avait installé sept postes de soin sur le parcours.

Le départ et l'arrivée ont eu lieu au parc du Cinquantenaire. Le trafic a été totalement rétabli vers 15h00 avec la réouverture à la circulation du tunnel de Tervuren.

Chez les hommes, la victoire du marathon est revenue au Kenyan Laban Cheruiyot, qui a bouclé la distance en 2h24'20". Son compatriote Patrick Korir (2h28'01") s'est classé deuxième et le Belge Patrick Gijsels a complété le podium. Le froid a constitué une épreuve en soi, comme l'a lui-même reconnu le vainqueur qui a déclaré: "Je n'avais encore jamais couru dans des conditions si froides".

Une victime des attentats de mars 2016 dans les coureurs

Parmi les coureurs du marathon figurait l'ancien joueur de basket et manager du Spirou Charleroi Sebastien Bellin, qui a été victime des attentats à Brussels Airport en 2016. "Je ne savais pas si j'allais pouvoir un jour recourir", a-t-il rappelé avant le départ. "Si impossible que le défi puisse paraître, relevez-le étape par étape. Cela a été un objectif personnel pour moi et cela fait plaisir que des gens me prennent en exemple."

Maxime Delvoie (1:09:58) s'est imposé dans le semi-marathon messieurs. Le Belge a devancé le Marocain Abdou Sihammane (1:11:14) et l'Ethiopien Ashenafi Bulle (1:11:43).

Charlotte Monfils (1:23:58) a remporté le semi-marathon chez les dames. L'Italienne Michela Ciprietti (1:25:23) et la Belge Heidi Van Maele (1:26:34) ont pris les deuxième et troisième places.