Près de 10.000 visiteurs pour la première édition du festival "I Love Science" à Bruxelles

La première édition du festival gratuit des sciences et des nouvelles technologies pour tous s'est clôturée dimanche, sur le site de Tour & Taxis à Bruxelles, sur une fréquentation d'environ 10.000 visiteurs en trois jours, a indiqué visit.brussels.

Le "I Love Science Festival" a proposé plus de 220 activités didactiques et ludiques. Le premier jour, vendredi, a surtout accueilli des écoles. Le week-end s'est déroulé dans une ambiance familiale.

Drones et simulateur de Formule 1

Les activités de mobilité douce ont rencontré un franc succès, tout comme le Science Trucks Festival de Cap Sciences qui a transformé des camions, camionnettes et autres véhicules en laboratoires mobiles stationnés en extérieur. Cet événement a aussi été l'occasion de voir des drones, de s'essayer à la Formule 1 dans un simulateur, de se projeter à l'intérieur du corps humain à travers des casques de réalité virtuelle et d'admirer les constellations dans un planétarium. Les avancées en matière d'éco-responsabilité ont également été mises à l'honneur.

Un jury a décerné samedi différents prix à des élèves âgés de 12 à 20 ans pour leur travail scientifique.

L'événement a pour vocation de sensibiliser le grand public aux sciences et aux nouvelles technologies et de permettre aux jeunes de s'ouvrir aux carrières scientifiques. Il a été mis sur pied par visit.brussels et Innoviris à l'initiative de la secrétaire d'Etat bruxelloise en charge de la Recherche scientifique Fadila Laanan. "I Love Science Festival" est également le fruit d'une collaboration avec des opérateurs bruxellois dont Bozar, qui a organisé plusieurs activités autour du thème "When Art Meets Science" (Quand l'art rencontre la science).