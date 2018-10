Premiers résultats à Chaumont-Gistoux: mano à mano entre les listes Arc et Villages

C'était pressenti, la liste ARC emmenée par le bourgmestre sortant, Luc Decorte, est au coude à coude avec Villages, la formation conduite par Philippe Barras. Les résultats de 2 bureaux dépouillés sur 4, donnent près de 39% à la liste ARC et plus de 36% à celle de Villages. Les Ecolos ferment la marche près 25% des suffrages. Les Verts pourraient donc jouer le rôle d'arbitre et faire l'appoint d'une des listes dominantes pour composer une majorité.