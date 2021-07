Premières images et informations sur les inondations qui touchent à nouveau la province de Namur, Dinant sinistré

"C’est la catastrophe. On nous appelle de partout à Namur et on ne sait où donner de la tête", nous disait-on en soirée au dispatching de la zone de secours NAGE. Toute la vallée de la Meuse est touchée entre Dinant et Namur. Des images spectaculaires de torrents dans les rues circulent sur les réseaux sociaux. A Namur, beaucoup d’opérations de pompage d’eau ont eu lieu, certains quartiers étant littéralement sous eau comme le Fond d’Arquet.

La plus grosse intervention était encore en cours en soirée. Un mur s’est effondré sur la chaussée de Dinant, près du casino de Namur et en contrebas de la Citadelle. Elle a été fermée à la circulation. "On évacue les gravats rapidement pour s’assurer que personne ne passait par là et n’a été piégé. C’est délicat, car il ne faut pas non plus provoquer de glissement supplémentaire", a expliqué le bourgmestre Maxime Prévot qui assistait aux opérations. C’est le mur de la villa Legrand, abandonnée, qui a cédé sous le poids des terres, chaussée de Dinant à La Plante. "On craint pour la stabilité d’une maison, un expert passera dimanche, et on a suggéré à quelques voisins d’évacuer par mesure de précaution. Une famille de 6 personnes a été relogée aux frais de la ville à l’auberge de jeunesse non loin de là", a précisé M. Prévot. Toujours sur le territoire de la ville de Namur, à Vedrin, une maison de repos a dû être évacuée. "Les infiltrations d’eau ont provoqué des problèmes sur le réseau électrique. Les résidents ont été confiés soit dans leur famille soit sans d’autres maisons de repos", a conclu M. Prévot.