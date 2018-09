Première Guerre mondiale: les soldats australiens à l'honneur à Ham-sur-Heure/Nalinnes

Beaucoup de soldats australiens ont choisi de rester en Belgique après la guerre... Ici, on y voit Philips PenHurst en uniforme aux côtés de sa future épouse. - © RTBF

"Là, vous avez son sifflet, on le voit bien sur l'uniforme, raconte Betty Hanoteau, de Mont-sur-Marchienne, qui évoque son grand-père australien Philips PenHurst. Et là, il y a deux obus, sur lesquels il a gravé Philips et Gabrielle, le nom de ma grand-mère. Deux obus, en guise de cadeau de mariage (rires) !"