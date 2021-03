Première européenne depuis un an : un festival avec public s'est tenu au Grand-Duché de Luxembourg

La 11ème édition du Luxemburg City Film Festival s'est ouverte jeudi soir. Un festival qui s'étale sur dix jours et qui présente huit films en compétition. Le tout avec public et en intérieur. Ce qui n’était plus arrivé depuis le début de la pandémie.

Dans quelles conditions ?

Bien sûr, les mesures sanitaires sont très strictes. Une salle ne peut accueillir au maximum que 100 personnes. Autrement dit, le tiers – voire le quart – de la capacité de certaines salles. D’autres mesures ont également été prises : comme "se laver les mains avec du gel hydroalcoolique, porter son masque en permanence jusqu’à la fin des séances et respecter une distanciation de 2 mètres avec ses voisins et ce, en 360", détaille Gladys Lazareff, directrice du Luxembourg City Film Festival.

C'est évidemment contraignant mais au Luxembourg, ce protocole strict a permis la réouverture des lieux culturels depuis la mi-janvier. La culture est en effet considérée au Grand-Duché comme essentielle, au même titre que la scolarisation.

Dans quel état d'esprit s'est ouvert le festival ?

Dans un mélange de fierté, bonheur mais aussi un sentiment de devoir et de responsabilité. Ce festival est scruté par de très nombreux acteurs culturels de par le monde. "On a reçu beaucoup de messages de beaucoup d’endroits différents dans le monde, se félicite Alexis Juncosa, directeur artistique du Luxemburg City Film Festival, de gens qui nous envient et qui sont très heureux de cette expérimentation, pour pouvoir ensuite la reporter à leurs gouvernements respectifs. On se sent donc une réelle responsabilité derrière tout ceci. Mais pour l’instant, on savoure le fait que ce gouvernement ait considéré la culture comme essentielle."

A noter que depuis la réouverture des lieux culturel à la mi-janvier au Grand-Duché, aucun cluster lié à ces lieux n'a été découvert.