Première à Sambreville : une marche pour le climat avec 700 jeunes attendus dans les rues

Ils ont entendu l’appel lancé par Greta Thunbergh. Des jeunes de la Basse-Sambre vont se mobiliser ce vendredi. Dans le cadre de la 3e grève mondiale pour le climat, Clémentine Muls et le collectif local de Youth for Cimate Val de Sambre ont décidé d’organiser une marche à Sambreville. Le départ est fixé à 9h45 à la Place Saint-Martin à Tamines pour rejoindre la Grand-Place à Auvelais.

Plus de 700 élèves sont attendus pour cette "première". Quatre écoles y participent, du maternel au secondaire. Au Collège Saint-André à Auvelais, les 5e et 6e sont mobilisés. "On en parle entre nous et on se demande si c’est vraiment utile", explique Rachad Oumaïma. "Mais on se rend compte qu’il y a vraiment beaucoup de personnes, dont des jeunes, qui ne sont pas encore convaincus".

Clémentine Muls, coorganisatrice, va plus loin. Pour elle, les responsables politiques n’agissent toujours pas assez. Elle vise notamment le nouveau gouvernement wallon. "Il faut continuer. Il faut que les mesures soient plus importantes. Celles qui ont été présentées ne sont pas suffisantes. Pour moi, ce n’est pas assez", assène-t-elle.