Premier salon zéro déchet à Bruxelles ce samedi

Bruxelles Environnement organise ce samedi 17 novembre sur le site de Tour&Taxis le tout premier salon bruxellois du zéro déchet. Les visiteurs pourront y rencontrer des acteurs de terrain qui pratiquent déjà le zéro déchet et se familiariser avec les gestes permettant de réduire significativement sa production de détritus.

Les bons gestes à adopter pour réduire sa quantité d'ordures ne se limitent pas à un seul secteur et s'adressent donc autant aux ménages, qu'aux entreprises ou aux associations. Plusieurs ateliers, animations et conférences seront organisés lors du salon afin d'inculquer des solutions respectueuses de l'environnement aux participants. Chaque groupe-cible se verra suggérer des idées et des gestes simples à adopter afin de tendre vers l'objectif zéro déchet.

"L'objectif zéro déchet doit être considéré comme une opportunité et non comme une restriction. Il présente en effet de nombreux avantages, tels que la réduction de notre empreinte environnementale, une alimentation plus saine en donnant la préférence à des produits frais, mais encore des dépenses moindres en privilégiant le bricolage et la réutilisation. Enfin, le mouvement zéro déchet favorise notre propre autonomie", a déclaré la ministre bruxelloise de l'Environnement, Céline Fremault (cdH).

Le premier salon zéro déchet est accessible gratuitement et se tient ce samedi 17 novembre de 10h00 à 18h00 dans les bâtiments du Shed 1 et du BEL (bâtiment de Bruxelles Environnement) sur le site de Tour&Taxis.