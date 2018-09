Premier festival international du cerf-volant organisé à Bruxelles

Un festival un peu particulier prend place au bord du canal jusqu’à dimanche, un festival international du cerf-volant. Depuis mercredi dans le hall du musée Kanal, les visiteurs peuvent découvrir une exposition retraçant l’histoire de ces engins volants en papier, tissu et soie, des techniques différentes, des usages différents. Et ce samedi et dimanche 22 et 23 septembre, les concepteurs viendront les faire voler au-dessus du canal, sur le Quai des Péniches.

Au bout d’un ou plusieurs fils les cerf-volistes ressentent le mouvement du vent, une tension parfois forte, parfois légère. Rembobiner le fil, le lâcher, anticiper le souffle du vent. Martine Châtel dessine et fabrique ses propres cerfs-volants. Elle y voit une forme de liberté : "tout le corps participe au mouvement du cerf-volant. Nous, cerf-volistes, nous avons besoin de le voir voler après l’avoir fabriqué, qu’il ait sa propre liberté, pour ressentir la nôtre".

Le long du canal: un lieu sur-mesure

Le long du canal, sur les quais, un couloir où le vent s’engouffre. Un lieu choisi pour accueillir ce festival international. " C’est tout à fait surprenant d’amener un festival du cerf-volant à Bruxelles, de voir des cerfs-volants en ville. Nous avons invité des cerf-volistes très pointus, des précurseurs du cerf-volant, des créateurs, des concepteurs qui savent voler avec très peu de vent. Ils vont nous faire un magnifique spectacle ", explique Anne Deroy, l’organisatrice artistique du festival.

Un tour autour du monde

Belgique, France, Italie, Angleterre, Inde, Chine,…des artistes venus du monde entier. L’objectif est de permettre aux Bruxellois de découvrir l’art de faire voler les cerfs-volants. " donner l’envie aux enfants d’en construire, de créer, d’imaginer, de s’intéresser à cet objet passionnant ", confie Yves Wauters, l’un des organisateurs.

Le festival est entièrement gratuit avec des ateliers pour les enfants, des démonstrations et plusieurs combats aériens opposant différentes cultures. Les spectateurs pourront eux aussi fabriquer leur propre cerf-volant et ressentir à leur tour, peut-être : la liberté du cerf-voliste. Les infos, ici.