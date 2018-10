Premier coup de pioche sur le chantier Courbevoie à Louvain-la-Neuve

"La première phase, c'est 213 logements, comprenant du logement étudiant, du logement pour un jeune public sortant de l'université et puis des logements résidentiels classiques, explique Jean-Luc Son, responsable du projet. Les premières livraisons sont planifiées pour la rentrée 2020. Ayant prévu du logement étudiant, on ne pouvait pas se permettre de rater la rentrée… Dans la foulée, de trois mois en trois mois, on s'attaquera aux différents bâtiments. Ainsi que l'aménagement du parc, échelonné au fur et à mesure de la livraison des bâtiments."

Les promoteurs ont veillé à connecter Courbevoie non seulement à l’Esplanade, via une rue piétonne, mais aussi aux quartiers voisins de Lauzelle et de la Baraque.