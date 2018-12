Premier conseil et premier clash à Grez-Doiceau

Mais pas là où on l'attendait… Certes, Alain Clabots a prêté serment comme nouveau bourgmestre. Ecolo ayant préféré finalement une alliance avec lui plutôt qu'avec Sybille de Coster-Bauchau.

Sans faire de grande vague hier, l'ancienne bourgmestre s'est installée dans les rangs de l'opposition. Une opposition dans laquelle on retrouve un autre groupe : "L'Equipe". Une formation de tendance socialiste qui compte deux représentants. Et lundi soir, si le conseil a été animé, c'est surtout à cause des deux élus de cette liste, qui se sont disputés en pleine séance.

"Cette fois-ci, je m'en vais ! Faut pas exagérer ! Cela fait deux mois que c'est comme ça ! Qu'il prenne la parole, je lui la laisse !" La haine dans le regard, Pascal Tollet quitte la salle, désavouant son collègue Nicolas Tancredi devant des conseillers et un public médusés.

Nicolas Tancredi, tête de liste d'une "Equipe" aujourd'hui divisée, prend alors la parole, la gorge nouée : "Je suis particulièrement triste ce soir…"