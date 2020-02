Précipitations abondantes sur la Belgique: plusieurs cours d’eau en alerte de crue

La pluie qui est présente sur une bonne partie de la Belgique ce mardi fait monter le niveau des cours d’eau. Localement, les crues ont même poussé certains eux à sortir de leur lit.

En province de Luxembourg, les pompiers de la zone de secours sont intervenus à 120 reprises dans la nuit de lundi à mardi à cause des intempéries. Il s’agissait en grande majorité de pomper l’eau sur des voiries ou dans des habitations.

"Il n’y a pas eu d’interventions de personnes", a précisé Stéphane Thiry, commandant de la zone de secours Luxembourg. Le sud de la province de Luxembourg, placé en alerte de crue, a été plus fortement touché, notamment dans les secteurs d’Etalle, Tintigny et Aubange. La Semois et des affluents sont notamment sortis de leur lit. "Nous avons dû faire face à la montée des eaux due aux importants volumes de pluie mais également au phénomène de ruissellement", a expliqué M. Thiry. Certaines interventions se sont poursuivies au cours de la journée.