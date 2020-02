Précarité: le seuil des 100.000 Wallons à bénéficier d'un RIS ou d'aides financières des CPAS dépassé

Le chiffre est inquiétant. Il démontre l’augmentation de la précarité en Wallonie. Une étude de la Fédération des CPAS révèle qu’en 2018, 100.000 Wallons ont bénéficié d’un RIS, revenu d’intégration sociale, ou d’une aide financière équivalente. C’est la première fois que ce "cap" est dépassé sur une année. Parmi les nouveaux bénéficiaires, on retrouve toujours autant de personnes exclues du chômage, de familles monoparentales ou de personnes isolées. Mais on constate également une hausse du nombre de jeunes et de "travailleurs pauvres" qui n’arrivent plus à joindre les deux bouts et qui se tournent vers les CPAS.

À Namur, comme ailleurs, les files s’allongent au CPAS

Le temps est maussade sur Namur en ce jeudi hivernal. Ce jour-là, le Centre public d’action sociale n’ouvre qu’à partir de 13h30. "Et il faut ouvrir sinon, ce serait l’émeute" nous confie-t-on anonymement. "Car les bénéficiaires ont besoin de leur argent. C’est vital pour eux". En effet, une demi-heure avant l’ouverture des portes du bâtiment situé à Jambes, ils sont déjà des dizaines à attendre.

Parmi eux, Myriam, 59 ans. Elle fréquente différents CPAS depuis 2003. "J’ai presque 60 ans et il n’y a plus de boulot pour moi. Avant, j’avais ma maison, j’avais mon métier. Puis, j’ai tout perdu à cause de mon ex-mari. Je me suis retrouvé à 51 ans dans la rue. Je constate qu’il y a de plus en plus de jeunes femmes et de mères de famille qui se retrouvent dans les CPAS".

Depuis 2015, les chiffres de fréquentation des institutions sociales wallonnes augmentent sans cesse. Selon la Fédération qui les chapeaute, en 2017, les CPAS sont intervenus plus de 220.000 fois en un an pour soutenir leurs bénéficiaires financièrement mais pas seulement. Mais le nombre de personnes bénéficiant d'un RIS ou d’aides équivalentes n’avait pas dépassé la barre symbolique des 100.000. Celle-ci a finalement été franchie en 2018.

De plus en plus de jeunes poussent les portes des CPAS

Les profils des bénéficiaires des CPAS sont connus : familles monoparentales, personnes seules, demandeurs d’emploi exclus, etc. Mais il y a aussi plus de jeunes concernés. Exemple avec Dominique. "Je me suis retrouvé au CPAS après le décès de mon père. Je touche entre 850 et 900 euros. Une fois toutes mes charges payées, mon loyer, mes besoins les plus importants, il ne me reste plus grand-chose à la fin", explique-t-il.

Le constat inquiète à la Fédération des CPAS. "À Namur comme un peu partout en Wallonie, ils sont quatre bénéficiaires sur dix à avoir moins de 25 ans. On voit aussi de plus en plus d’étudiants venir chez nous", explique Philippe Noël (Ecolo) vice-président de la Fédération et président du CPAS de Namur. "On peut associer les deux. L’observation des moins de 25 ans qui bénéficient du CPAS et le nombre d’étudiants. C’est une évolution inquiétante".

Les "travailleurs pauvres"…

Autre phénomène alarmant : des personnes qui travaillent et qui ne parviennent pas à joindre les deux bouts. Selon l’étude "le taux de travailleurs pauvres pour la Belgique s’élève à 5,2%. Il est défini comme le pourcentage de travailleurs vivant dans un ménage dont les revenus ne dépassent pas le seuil de pauvreté. En Wallonie, 5830 travailleurs bénéficiaient au 1er janvier 2019 d’un complément de revenus de la part du CPAS. Ce chiffre est en progression de 30% par rapport à la dernière radioscopie de 2017", explique Marie Castaigne auteur de l’étude pour la Fédération des CPAS.

Qui sont ces travailleurs ?

Pour Marie Castaigne "ce sont des personnes qui gagnent très peu ou qui sont à temps partiel. Normalement, le travail à temps plein permet d’éviter de se retrouver sous le seuil de pauvreté. Mais lorsqu’on est seul avec des enfants, c’est plus difficile de s'en sortir".

Quid des enfants ?

Une question encore. Combien d’enfants sont-ils concernés par ces aides ? D’après la Fédération des CPAS "on peut estimer que le nombre d’enfants vivant dans des familles wallonnes et bénéficiant d’une aide financière du CPAS est de plus de 45.000, soit 6% de l’ensemble des enfants wallons (0 – 17 ans)"