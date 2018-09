Préavis de grève dans un home du Tournaisis

En front commun, la CNE et le SETCa ont déposé jeudi un préavis de grève auprès de la direction du home le "Domaine de Taintigines" à Rumes, près de Tournai. Les syndicats exigent la réintégration de trois personnes licenciées, toutes proches des syndicats.

Après le dépôt jeudi d'un prévis de grève, le front commun syndical a organisé vendredi matin un rassemblement devant les portes de cette institution située à la rue Florent à Taintignies. Une trentaine de personnes sont présentes depuis 10h00 devant les bâtiments.

"Il n'y a pas de blocage. L'accès au home est totalement libre. Nous entendons expliquer aux militants et aux travailleurs les motifs de ce préavis de grève. Ce préavis court pour une période de 15 jours. Après, ce sera la grève. Entretemps, nous espérons trouver une solution lors d'une réunion de conciliation qui se tiendra avec la direction devant la commission paritaire. Les syndicats exigent la réintégration des trois travailleurs licenciés, une femme et deux hommes. Un des licenciés est un militant de la CSC, les deux autres sont des délégués syndicaux qui ont perdu leur travail pour 'fautes graves'. Cela permet à la direction de ne pas payer d'indemnités de licenciement. Un des deux délégués est poursuivi pour "agression" alors qu'il tentait de récupérer des documents personnels que la directrice avait pris sur son bureau", expliquent Sylvie Pottiez et Catherine Boël, secrétaires permanentes de la CNE et du SETCa.

Sous le statut d'ASBL, la maison d'hébergement "Le domaine de Taintignies", accueille quelque 75 résidents, handicapés mentaux et physiques. Ces résidents sont tous de nationalité française, ce type d'infrastructures n'existant pas en France. Le home emploie 80 personnes; éducateurs, personnel de cuisine et d'entretien.