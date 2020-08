Pratiquement désertés depuis mars, les internats craignent un nouveau confinement

La rentrée scolaire approche. Une rentrée forcément très particulière. Les écoles s'y préparent activement, tout comme les internats. Pour eux, les derniers mois ont été très difficiles, puisqu’ils ont été pratiquement désertés pendant tout le confinement. Aujourd'hui, Ils espèrent pouvoir refaire le plein d'inscriptions.

L'internat Asty-Moulin à Namur par exemple peut accueillir 230 jeunes, en chambre individuelle. Les inscriptions sont ouvertes depuis lundi. Quelques candidats se présentent dont Vincent, déjà briefé sur les mesures à adopter. "Il faut se laver les mains à l’entrée et porter son masque dès que l’on est avec quelqu’un." De quoi rassurer les familles, un peu inquiètes, tout comme le directeur de l'établissement. Lui craint l'impact financier de cette crise : aucun interne n'a logé ici entre mars et juin. Et il a peur pour l'avenir. "S’il devait y avoir un nouveau confinement, explique François Piette, ce serait vraiment grave par rapport à notre fonctionnement."

Autre ville, autre situation : Etienne Devliegher, le directeur de l'internat autonome de Gembloux, croule de questions par mail ou par téléphone. "On leur répond évidemment calmement, tout cela prend beaucoup de temps. Mais l’inquiétude est bien présente, tant chez les parents que chez les enfants."

Et, difficulté supplémentaire, la situation n'est pas la même d'un établissement à l'autre. "Il y a effectivement des complications. En fonction de la situation, chambres individuelles ou dortoirs, ce n’est évidemment pas le même", précise Grégory Pire, représentant du réseau officiel.

Il reste donc un peu moins de 15 jours pour préparer la rentrée et faire le plein d'internes. L'enjeu : maintenir les 150 internats, tous réseaux confondus de la Fédération Wallonie-Bruxelles.