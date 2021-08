Pratiqué sur les bords des lacs de l’Eau d’Heure, le footgolf est le nouveau sport à découvrir

Une nouvelle discipline sportive a fait l’objet de toutes les attentions ces derniers jours au lacs de l’Eau d’Heure : le footgolf. Comme vous l’aurez sans doute compris, il s’agit d’un mix entre le football et le golf. Le joueur, qui ne peut pas porter des chaussures à crampons, manipule un ballon de football qu’il doit réussir à mettre dans des trous. Comme au golf.



Ceux qui pratiquent ce nouveau sport sont souvent d’anciens joueurs de foot comme Fabrice Lefèvre qui nous a expliqué les qualités d’un bon joueur de footgolf. " Il faut être adroit. Puis il faut être tactique aussi car c’est très mental. Parfois, il ne sert à rien de frapper très fort. Ça dépend, il faut vraiment chercher les zones pour se mettre dans les meilleures conditions parce qu’il y a beaucoup de pentes sur un terrain de golf. Et parfois, on a l’impression de faire un bon coup mais la balle est trop longue donc elle peut faire cinquante mètres et terminer dans un fossé, on peut placer le ballon dans les arbres aussi. C’est compliqué donc parfois il faut aussi jouer avec sa tête. Il faut des qualités techniques mais physiques aussi parce que, mine de rien, on fait quand même une dizaine de kilomètres par parcours en marchant parce qu’on n’a pas le droit de courir. Ça prend du temps. Entre trois heures et trois heures et demie par parcours. Le plaisir que j’en retire, c’est l’impression d’avoir une deuxième vie sportive parce que j’ai joué au football quand j’étais plus jeune et je suis golfeur. Donc, en fait, c’est un bon mélange de golf et de football. On retrouve un peu l’ambiance qu’on avait quand on était footballeur avec toute une équipe car, même si le matin c’est individuel, on a la chance de pouvoir jouer en équipe l’après-midi. Et puis il y a une troisième mi-temps aussi mais là je ne dirai rien… ".



Tout le monde peut s’essayer au footgolf moyennant quelques règles élémentaires à respecter. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet du Golf des Lacs.