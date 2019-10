Poursuivi pour délits financiers, le procès de Stéphan Jourdain débute devant la cour d'appel de Bruxelles

18 mois de prison avec sursis et plus d'un million d'euros confisqué par la justice... Stéphan Jourdain n'a pas accepté sa peine en première instance et conteste l'ensemble des accusations sur sa personne.

Connu pour avoir créé le Cercle de Lorraine, un prestigieux club d'hommes et de femmes d'affaires, Stéphan Jourdain est entre autres suspecté d'avoir créé de fausses ASBL pour bénéficier du statut fiscal avantageux de ce type de société ; et de s'être approprié personnellement les fonds de ces asbl.

La justice s'intéresse aussi au cas de l'une de ses sociétés, déclarée en faillite en 2011. Le prévenu est accusé d'avoir vidé les caisses de cette société juste avant la faillite et d'avoir réinjecté l'argent dans le Cercle de Lorraine.

Son procès devant la cour d’appel de Bruxelles débute ce lundi.