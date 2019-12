Poursuite des activités de l'AD Delhaize de la Bergerie dés vendredi

Les activités de l'AD Delhaize, situé dans le quartier Bergerie à Seraing, se poursuivront dès vendredi pour une durée indéterminée, a-t-on appris jeudi auprès de Me Ransy, curateur désigné le 16 décembre dernier par le tribunal de l'entreprise de Liège à la suite de la faillite sur aveu de ses deux co-gérants.

Cette décision a été prise, en vertu de la loi, par le curateur qui peut décider de la poursuite de l'activité, le tribunal de l'entreprise se penchant ultérieurement sur cette décision afin de l'avaliser. "La durée de cette poursuite demeure à ce stade inconnue", précise le curateur qui rouvrira donc le magasin dès ce vendredi avec une dizaine de travailleurs désireux de reprendre le travail dans ces conditions.

Le 16 décembre dernier, les deux gérants, qui avaient repris le magasin il y a trois ans, ont fait aveu de faillite devant le tribunal de l'entreprise de Liège. Ils avaient prévenu la veille, par SMS, trois managers du magasin de leurs intentions. Depuis, la quinzaine de membres du personnel se battait pour que le magasin rouvre.

Après avoir mené une grève durant les trois jours qui ont suivi la faillite, ils ont ensuite pu rencontrer la direction d'AD Delhaize. Au terme de la seconde réunion, en présence du personnel et de la curatelle, la maison-mère acceptait l'idée d'une poursuite des activités selon certaines modalités. Délégation du personnel et curateur ont alors multiplié les rencontres afin de permettre dans les plus brefs délais une réouverture du magasin.