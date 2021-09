"Pourquoi vous êtes-vous montrée favorable à ce projet ?": une vidéo contre l’implantation d’un nouveau magasin à Thuin fait des émules

Depuis quelques jours, une vidéo publiée sur les réseaux sociaux fait réagir dans la ville de Thuin. Elle dure 16 minutes et on y voit Damien Bruyndonckx, un habitant de la commune, exposer plusieurs arguments contre l’implantation d’un nouveau magasin alimentaire à seulement quelques pas de chez lui. Il estime, en effet, qu’il y en a déjà trop à Thuin. Selon lui, il y en aurait 20 dans un rayon de 10 kilomètres autour du centre-ville.

Pour ce Thudinien, qui habite la commune depuis 10 ans, cette nouvelle grande surface est "en plus d’être totalement inutile, toxique pour notre économie, pas au service de notre population locale, en contradiction totale avec votre propre déclaration politique communale, ce projet est également une complète ineptie aux vues des enjeux environnementaux de notre époque”. Durant 16 minutes, il développe un à un ses différents arguments en insistant notamment sur l’environnement, la mobilité et l’économie locale. Cette vidéo n’a pas manqué de faire réagir la principale interpellée, la Bourgmestre de la Ville de Thuin, Marie-Eve Van Laethem pour qui le problème est ailleurs. “Ce citoyen a vu cette construction se rapprocher de son habitation et il y est opposé. Ce qui est tout à fait son droit et ce que je peux tout à fait comprendre, mais il transforme cette opposition en s’appuyant sur toute une série d’arguments qui ne sont pas corrects sur le fond. Je respecte le fait qu’il soit contre l’installation de ce bâtiment mais de là à basculer dans un procès, qui me paraît quand même très faible et aux arguments très fragiles, je pense qu’il y a un pas” explique-t-elle.

Aucune raison de dire non au permis

A la fin de sa vidéo, Damien Bruyndonckx conclue par une question directement posée à la Bourgmestre : "Pourquoi vous êtes-vous montrée favorable à ce projet ?". Sa réponse est claire : " Cette société a acheté un terrain, comme n’importe quel citoyen. C’est son droit. Ensuite, elle a déposé un permis, c’est également son droit. Dans ce cas, la Ville de Thuin est dans l’obligation d’analyser ce permis. Ce que nous avons fait. La Ville a consulté les autorités compétentes ainsi que les citoyens. Nous avons alors reçu diverses remarques et pour la majorité d’entre elles, nous avons réussi à les intégrer dans ce permis. Ce qui dérange surtout cet habitant, c’est que ce bâtiment va s’installer à côté de chez lui, et je pense que nous aurions pu intégrer n’importe quelle remarque, cela n’aurait pas réglé son problème". Pour les autorités communales, il n’y avait donc aucune raison de refuser ce permis. La Bourgmestre précise également que l’enseigne en question est déjà présente dans la commune et qu’il ne s’agit ici que d’un déménagement. Elle ajoute enfin, qu’aucune autre grande surface ne devrait plus s’installer à Thuin, l’offre commerçante étant déjà suffisante.