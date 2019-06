Pourquoi paye-t-on la taxe immondices même si on est "zéro déchet"?

Une famille de Silly adepte du - 20/06/2019 Produire moins de déchets, voire pas du tout, et payer la même taxe communale sur les immondices que les autres citoyens, voilà qui n'incite pas à changer ses comportements. Plusieurs adeptes du "zéro déchet" plaident donc pour des taxes plus équitables et certaines communes sont prêtes à les suivre. Mais pourquoi les familles «zéro déchet» payent-elles des taxes malgré tout.., La raison est simple : ce n’est pas parce que vous ne sortez pas de poubelles que le camion ne passe pas devant chez vous. Et puis cette taxe immondice a d’autres finalités : elle finance les parcs à conteneurs, les bulles à verre et d'autres services. Hygea est l'intercommunale de gestion des déchets à Mons-Borinage et du Centre. Pour son directeur Jacques De Moortel, les contribuables doivent maintenir une certaine solidarité entre eux. «Un peu comme avec la taxe de roulage : ceux qui abattent 200.000 kilomètres par an payent exactement la même taxe que ceux qui ne roulent que 12.000 kilomètres durant une année, c’est donc bien finalement une forme de solidarité ». Cette solidarité n'empêche pas de récompenser fiscalement ceux qui réduisent leurs déchets... Mais ça, c'est aux communes d'en décider. Il existe déjà une forme de proportionnalité puisque le ménage qui produit une très faible quantité de déchets va consommer peu de sacs poubelle ce qui correspond à un coût proportionnel pollueur-payeur. Même chose en ce qui concerne les quatre matières (les déchets verts, les encombrants, les inertes et le bois) qui sont concernées par le dépôt en recyparcs puisque le ménage qui va dépasser le quota autorisé devra payer un supplément, une pratique qui traduit bien, au-delà de la solidarité et de la mutualisation, cette notion de proportionnalité qui existe dans la production de déchets» Quant à savoir si la tendance au zéro déchet se traduit déjà sur la grande balance de la somme des rebuts récoltés, on n’en est apparemment pas encore à ce stade. «Ca ne se voit pas vraiment dans les tonnages. C'est un frémissement. Mais ça semble le début d'une tendance. Les citoyens prennent conscience de l'impact des déchets sur l'environnement. Pour Jacques De Moortel, l'intercommunale Hygea est à un tournant. "transition". Ca ne va pas être simple. Car les intercommunales Hygea ou Ipalle en Wallonie picarde sont des grosses machines et des gros employeurs... mais qui sont conscients que les temps changent.