Pourquoi ne pas recréer l'Océade à Molenbeek? Les autorités communales y songent

Molenbeek veut en effet créer un parc aquatique sur le site de la gare de l'Ouest. A ce stade, il ne s'agit donc que d'une demande adressée à la Région bruxelloise mais l'échevin sp.a des Travaux publics et des Propriétés communales, Jef Van Damme, croit au projet.

"Nous avons donné un avis dans le cadre du plan de développement du site de la gare de l'Ouest. Et dans cet avis, nous avons clairement exprimé le souhait de créer un parc aquatique sur ce site. Car, suite à la fermeture d'Océade, Bruxelles n'a plus aucun parc aquatique de grande taille. Pour une ville de plus d'un million d'habitants, c'est assez absurde ! Ce projet s'adresserait donc à tous les Bruxellois. D'autant que le site de la gare de l'Ouest est très accessible. Il pourrait être l'endroit idéal pour créer un nouveau parc aquatique."