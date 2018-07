Pourquoi ne pas ouvrir le domaine de Val Duchesse au public ?

"On est le long du boulevard du Souverain, qui est assez dense. Sur le côté, il y a le domaine de Val Duchesse, une énorme tache verte avec un magnifique étang. Il y a aussi un beau cours d’eau, explique David Kuborn, pour Coordination Senne. Ce domaine est protégé depuis le boulevard du Souverain par une énorme – et ignoble – grille qui date d’un autre temps. Notre demande est donc de supprimer cette grille. La donation royale (et donc le Premier Ministre qui gère Val Duchesse) ne perdrait que 20 mètres de terrain. C’est minime. Et on ne touche pas non plus à la sécurité du site. Mais pour nous, les riverains, les associations, les naturalistes, les écoles… cela fait une énorme différence ! Cela rend la rivière à nouveau accessible. Et le beau chemin historique, qui longeait déjà cette rivière en 1900, nous permettrait à nouveau d’aller depuis le centre d’Auderghem jusqu’aux étangs Mellaerts à pied. Ce qui n’est pas le cas actuellement."

Et mercredi, ces associations ont symboliquement déposé une lettre ouverte au Premier Ministre dans la boîte aux lettres du château Val Duchesse.