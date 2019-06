Pourquoi les familles "zéro déchet" reçoivent-elles des sacs poubelles?

Pour Amélie et sa famille, l'aventure zéro déchet a débuté il y a deux ans. Depuis, les poubelles ont fondu. Pourtant, la taxe immondices s'élève toujours pour elle à 122 euros, et plusieurs rouleaux de sacs poubelles s'accumulent dans son garage.

Quand on diminue ses déchets... on le fait avant tout pour la planète. Mais quand même. Exemple parmi d'autres familles qui ont adopté la même approche, Amélie ne comprend pas pourquoi elle doit payer autant que les autres pour des déchets qu'elle ne produit plus.

Revoir cette taxe pour qu'elle soit plus juste et plus encourageante, Christian Leclercq, le bourgmestre, n'est pas contre. Une commission planche d'ailleurs sur la question à Silly. Mais la marge de manœuvre est étroite. "Le phénomène est assez nouveau, cela fait maintenant à peu près deux ans que ce phénomène des familles zéro déchet est apparu, nous en comptons une vingtaine dans la commune. Comme ils ne produisent pas de déchets il faudra définir un cadre pour ces familles-là, c’est ce sur quoi va travailler la Commission de transition écologique dans les mois qui viennent, c’est un point que nous avons abordé au dernier Conseil Communal ".

À Silly, cette nouvelle version de la taxe communale sur les déchets pourrait voir le jour l'an prochain.