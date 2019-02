Pourquoi le Hainaut attire autant les fabricants de frites ?

En Europe, la Potato Belt (la zone de production de pommes de terre) va des Pays-Bas au Nord de la France. De plus en plus de producteurs français cultivent des pommes de terre à destination des entreprises belges de transformation. "Le centre de gravité de cette zone est en train de se déplacer vers le Sud", explique Romain Cools, secrétaire général de Belgapom, l'organisation professionnelle des négociants et transformateurs de pommes de terre.

C'est d'abord une question de chance: notre sol limoneux conjugué à un climat tempéré donne de belles récoltes de pommes de terre. Sauf en 2018. "Là, le climat n'a pas fait le job", plaisante Marc Van Herreweghe, directeur général de Mydibel. La sécheresse a causé une baisse de production de 35%. Mais sinon, en temps normal, les agriculteurs belges obtiennent un des meilleurs rendements au monde. "On achète nos pommes de terre à 300 km à la ronde, la plupart en Belgique."

Lutosa à Leuze. Mydibel à Mouscron. Ecofrost à Péruwelz. Clarebout à Warneton... et peut-être bientôt également à Frameries. Le Hainaut concentre plusieurs fabricants de frites surgelées sur son territoire. Si la nouvelle implantation de Clarebout voit le jour, cette province pèsera près de la moitié du secteur. Qu'est-ce qui explique un tel succès ?

Les pommes de terre made in Hainaut s'exportent en frites dans le monde entier. - © Mydibel

Outre sa position centrale, le Hainaut a l'avantage de disposer de plus de terrains disponibles pour des projets industriels que la Flandre. "On a besoin d'un terrain de 16 à 25 hectares, explique Jan Poté, porte-parole de Clarebout. Il nous faut aussi une importante alimentation en eau potable, de l'équipement en électricité et gaz ainsi que des accès à des voies de communication. La proximité d'une autoroute est aussi un élément important."

Il y a aussi la question de l'emploi. On trouve facilement en Hainaut de la main d'oeuvre pour travailler dans ces usines.

Un succès national

Mais au-delà de la province du Hainaut, la success story de la frite est clairement nationale. En vingt ans, l'industrie de transformation des pommes de terre a décuplé! En 2018, deux millions de tonnes de frites réfrigérées et surgelées sont sorties d'usine en Belgique. 95% de la marchandise était destinée à l'exportation dans 160 pays. Et le marché n'est pas encore saturé. La demande mondiale de frites surgelées augmente de 4 à 6% par an.