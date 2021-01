Pourquoi le Brexit pourrait augmenter les prix des produits anglais malgré l’accord avec l’UE

"Une belle augmentation tout d’un coup ce lundi", Gautier Anciaux est luthier à Gesves et dans un magasin de Fleurus. Il confectionne des guitares à la demande de ses clients. "J’avais préparé ma commande de micros la semaine dernière et quand j’ai voulu la confirmer ce lundi, le prix avait augmenté de 20%."

Alors cette augmentation est-elle liée au Brexit ? A priori, l’accord entre la Grande-Bretagne et l’Union Européenne ne prévoit pas de droits de douane pour l’échange de marchandises. C’était un des gros enjeux des négociations : éviter que votre "english tea" importé, parce que vous n’aimez que celui-là, ne vous coûte le double du prix. Eviter surtout que des coûts exorbitants de droits de douane ne s’appliquent à des secteurs clés comme l’automobile.

Le retour de la douane

Malgré les accords autour du Brexit, pour Fabio Mauro, directeur de la section Europe occidentale de l’AWEX (Agence wallonne à l’exportation), "On pourrait effectivement voir des augmentations des prix. Parce que si les droits de douane sont évités, la douane est bel et bien de retour. Il y a des contrôles et des déclarations à remplir. Les entreprises doivent donc revoir leur système de comptabilité ou leur étiquetage. C’est une transition qui implique des changements. Et comme le temps consacré aux changements, c’est de l’argent, et bien les frais augmentent. Imaginer qu’il faille engager un juriste ou un graphiste pour se conformer aux règles, Et bien il faut les payer."

C’est donc le retour d’une certaine paperasserie douanière et de soucis qui n’existaient plus ces dernières années. "En plus, il va falloir surveiller le cours de la Livre Sterling. Si le Brexit fait monter la monnaie nationale, on va inévitablement payer plus" (Ou moins si elle descend). Il restera aussi à surveiller ce qu’on commande en Grande-Bretagne. S’assurer que le produit commandé est bien confectionné en Angleterre. Sinon, le prix de vos baskets commandées sur un site anglais mais importées depuis la Chine, risque de vous coûter des frais d’importation dans la nouvelle zone économique Grande-Bretagne – Union Européenne.