Pourquoi la restauration de la fresque de Folon dans la station Montgomery est un casse-tête

L’œuvre monumentale Magic City de Jean-Michel Folon, installée dans la station de métro Montgomery, souffre. Installée au milieu des années 70, celle-ci est en mauvais état, subissant pollution interne et surtout dégâts liés à des infiltrations d’eau.

Sa restauration relève du casse-tête, principalement parce que l’œuvre est accrochée au béton de la station et donc fixée à cet endroit de manière définitive. Pas moyen de la décrocher pour l’entreposer et lui donner une nouvelle vie, notamment à l’approche du grand chantier de rénovation de la station prévu entre 2026 et 2031.

150 mètres carrés

Certains s’inquiètent pour cette peinture de 150 mètres carrés que l’on doit à un artiste mondialement connu, décédé en 2005. L’œuvre représente des arcs de cercle aux couleurs de l’arc-en-ciel avec au centre un soleil qui inonde la composition. Pour Julien Uyttendaele, député PS, une restauration s’impose. Elle se fait attendre depuis près de 15 ans. "Les infiltrations ont provoqué des dépôts calcaires qui ont été nettoyés et un contrat de nettoyage des coulées éventuelles a été conclu pour trois ans en attendant de pouvoir restaurer la fresque", rappelait ce mardi le député en commission du Parlement bruxellois.