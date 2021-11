Pourquoi la déco de Noël s’invite-t-elle déjà dans nos maisons à la mi-novembre ?

Noël est encore loin et pourtant beaucoup de Belges pensent déjà à installer leurs décorations de fêtes. Les magasins l’ont bien compris et ont déjà sorti leurs articles de Noël. Les clients sont d’ailleurs déjà au rendez-vous en ce début novembre. Delphine Naizy, la gérante du magasin spécialisé la "Maison du Père Noël" à Cuesmes, l’a constaté : certains de ses clients n’attendent pas avant d’installer leurs achats, certains ont même déjà décoré leur sapin. "Les gens ont vécu deux ans vraiment pas faciles et maintenant ils veulent de la chaleur. En plus, cette année, on va pouvoir passer les fêtes en famille, alors que l’année dernière on ne pouvait pas. Donc les gens vont mettre le paquet sur les décorations de Noël. Les gens nous le disent : on a vraiment besoin d’émerveillement". Les magasins de décorations de Noël s’attendent à la grosse affluence dans les semaines qui viennent.