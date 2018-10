Pourquoi Ecolo s'allie avec le PS à la Ville de Bruxelles? "Une question de démocratie"

Si Ecolo a signé avec le PS, la nuit dernière, pour former une coalition à la Ville de Bruxelles, c'est parce que "nous sommes parvenus à imposer au partenaire socialiste le décumul intégral. C'est à dire que les prochains échevins et bourgmestre de la Ville de Bruxelles n'exerceront aucun autre mandat", a expliqué Benoit Hellings au journal télévisé de 13h ce lundi.

Dans l'actuelle majorité, ils étaient six sur onze à cumuler. Le co-président d'Ecolo voit donc ça comme "une avancée significative en matière de gouvernance".

Mais pourquoi s'allier avec un parti décrié pendant la campagne à cause du scandale au Samusocial ?

Parce que "le PS est le premier parti, il augmente ses voix, nous devons le reconnaître" et "nous sommes aussi des démocrates", justifie Benoit Hellings. "Nous reconnaissons que Philippe Close a incarné et a convaincu une majorité des Bruxellois et nous devons reconnaître aussi cette avancée démocratique. Nous devons aussi maintenant utiliser le rapport de force que nous avons créé par notre score qui est important aussi à la Ville de Bruxelles pour garantir la mue du parti socialiste, et nous y serons particulièrement attentif !".