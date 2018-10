Pourquoi décide-t-on de fermer (ou non) un tunnel à Bruxelles?

De longues files se sont formées ce lundi matin autour du tunnel Léopold II, fermé à cause d'un problème de câbles et de caméras. La nuit dernière, les travaux de rénovation du tunnel ont en effet endommagé les câbles fibrolasers qui permettent de détecter les incendies. Mais face à tous les incidents techniques qu'un tunnel peut rencontrer, comment Bruxelles Mobilité décide donc de fermer ou non un tunnel?

Dans ce cas précis, explique Camille Thiry de Bruxelles Mobilité, "on avait un problème de câble combiné à un problème de caméras de surveillance. Lorsqu'on a uniquement un de ces problèmes, il est possible de garder le tunnel ouvert via des mesures compensatoires... mais avec les deux problèmes simultanément, ce n'est pas possible."

Elle ajoute: "On ne peut raisonnablement pas laisser un tunnel ouvert si nous n'avons aucune façon de voir si un incident est en cours".

En 2017, 148 problèmes techniques ont été répertoriés dans les tunnels bruxellois et Bruxelles Mobilité a procédé à 21 fermetures. "On essaie d'éviter le plus possible les fermetures", assure Camille Thiry, "mais en même temps nous devons suivre un schéma et des mesures très strictes. Dans chaque cas de figure, on a une procédure bien précifique. On ne fermera jamais un tunnel de façon subjective."

Notons qu'à cette heure-ci, le problème dans le tunnel Léopold II n'est toujours pas résolu.