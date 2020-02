Pourquoi certains abribus sont-ils installés à l’envers ? Les internautes s’interrogent, la STIB se justifie

Cette photo a d’ailleurs suscité beaucoup de commentaires, souvent ironiques: "En Belgique, tout tourne à l’envers, y compris le gouvernement", répond un autre internaute.

"Bien plus pratique"

Face à ces réactions, la STIB a donc décidé de donner quelques explications: "Nous avons été habitués aux abribus ouverts face à la route. En voir un installé dans l’autre sens peut faire penser à une erreur ", peut-on lire sur le site de la société de transports bruxelloise qui précise que ce choix est bien délibéré. Placer les abribus à l'envers est en effet, selon la STIB, plus pratique pour les navetteurs: "Contrairement aux façades qui doivent rester accessibles, nos abribus peuvent être accolés à la route, faisant ainsi gagner de l'espace pour la circulation des piétons. Le passage des personnes à mobilité réduite et des poussettes nécessite une largeur de trottoir minimale de 1,5m". La STIB ajoute que les voyageurs sont aussi, de cette façon, protégés des éclaboussures des véhicules par la vitre. Certains internautes applaudissent également une mesure plus sécurisante pour les enfants.

Pour étayer son propos, la STIB prend l’exemple de l’arrêt de bus chaussée d’Ixelles: "Lors de la rénovation de la Place Saint-Boniface, si nous avions installé le nouvel abribus face à la route, il n’aurait laissé que 150-180cm de passage. Sur cette chaussée commerçante qui connaît une grande fréquentation de piétons, cela respectait les normes, mais ce n’était pas suffisant pour le flux de piétons. L’abribus a donc été installé dos à la route. Il laisse un espace de passage de plus de 3m".