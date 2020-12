Pour ses dix ans, l'atelier ciné-photo de Molenbeek jette un coup d'œil dans le rétroviseur

Vous les avez peut-être découvertes il y a peu: des photos géantes s'affichent sur la façade de l'ancien café Brass'art de Molenbeek. Elles marquent et résument les 10 ans de l'atelier ciné-photo de la Maison des cultures de Molenbeek. Depuis 10 ans, cet atelier invite les jeunes Molenbeekois à s'exprimer et à se frotter à des mondes qui pourraient sembler parfois un peu loin d'eux.

Puissance Molenbeek

Sur la façade de l'ancien café Brass'art: des clichés géants. On y voit des portraits de jeunes sportifs et sportives sur les fenêtres des étages. Yousra a 19 ans, elle a participé à la réalisation de l'une des photos et nous en explique les coulisses: "C'est une petite fille qui joue dans un club de hockey. Au début, elle était très mal à l'aise pendant le shooting. Moi, je devais la guider dans ses mouvements, essayer de la déstresser et la photographe elle essayait de capturer le bon moment. Et on est arrivé à cette photo"!

Amina, elle fait des allers et retours d'un côté et de l'autre de l'appareil. Lors de ce projet "Puissance Molenbeek", cette footballeuse a pris la pose, balle en équilibre sur la tête: "Je suis dans le projet et j'aime beaucoup la photo, j'aime que l'on me prenne en photo et prendre en photo. J'aimerais beaucoup faire ça plus tard"!