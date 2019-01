Pour pallier la pénurie de professeurs de néerlandais, certaines écoles font appel à des bénévoles

La pénurie de professeurs de néerlandais amène les écoles à des solutions originales, même si elles sont inconfortables. Certaines prennent le pari de faire appel à d’anciens professeurs ou à des parents, à condition qu’ils soient bilingues. Ces personnes enseignent en tant que bénévoles, pratique légale et laissée à l'appréciation du pouvoir organisateur.

L’Institut de L’Assomption de Watermael Boitsfort, en Région Bruxelloise, a décidé de mettre en place ce processus afin de combler le manque de professeurs. La langue du nord de la Belgique est difficile à maîtriser mais pour aider les élèves de la classe de 1re C de cette école de la capitale, Stephan Vanbinst, un ancien professeur de maths et de sciences, donne de son temps entre deux voyages.

Une aide bien accueillie

Après huit ans à profiter de sa prépension, il est de retour devant son tableau. « Moi j’ai toujours aimé enseigner, c’était pour moi une véritable passion. Évidemment, ce sont des enfants que l’on ne connaît pas, il faut être à la fois être sévère, gentil et souriant. »

Comme lui, Isabelle a retrouvé le chemin de l’école, mais pour elle, ce sont de plus grandes retrouvailles, la dernière fois qu’elle a fait face à un tableau noir, c’était lors de sa propre scolarité. Aujourd’hui, elle est mère au foyer de deux élèves et ne dispose pas de formation d’enseignante mais consacre tout de même onze heures par semaine à donner cours. Si elle est là, c’est car elle a répondu à un appel lancé par la direction de l’école sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs semaines.

Ce système génère quelques questionnements mais assure la continuité de l’enseignement malgré le manque de professeurs disponibles. « J’ai des parents inquiets, c’est logique mais l’idée est d’offrir quand même néerlandais correct avec des personnes qui maîtrisent la langue mais qui n’ont pas toutes les aptitudes », explique Etienne Bontemps, le directeur de l’école.

Positif pour les néo-professeurs…

Bien que la situation ne soit pas idéale, cette initiative permet à Isabelle de se rendre compte de certaines réalités du métier de professeur. « En tant que parent, je suis de l’autre côté de la barrière donc je vois que ce n’est pas toujours évident. J’ai un contact direct avec le professeur qui me donne chaque semaine la matière à suivre. »

Comme son nouveau collègue Stephan, cette maman est positive et vit cette expérience comme une grande récréation. Tous deux espèrent tout de même, pour le bien des élèves, qu’un véritable professeur de néerlandais assurera le relai prochainement. Néanmoins, depuis le 1er décembre, la situation n’a pas bougé et selon le directeur, « il n’y a absolument personne sur le marché ».

… mais délicat à assumer pour la direction

« Le problème au quotidien, c’est de coordonner l’ensemble puisque je n’ai pas toute la charge horaire qui est prise et puis c’est un professeur, puis c’est l’autre », concède Etienne Bontemps.

D’autant plus que si pour le moment, la coordination et l’enseignement suivent leur cours, il n’est pas certain que le système tenir sur la durée : « Ces personnes s’essoufflent, c’est un métier difficile qu’ils sont en train de faire. »

L’ancien professeur de mathématiques qui a mis entre parenthèses sa retraite pour le bien de l’Institut de L’Assomption de Watermael Boitfort estime que cette situation est « un véritable drame » : « Je ne sais pas pourquoi il y a si peu d’enseignants, se demande-t-il, est-ce le salaire ? C’est vrai qu’un jeune régent qui commencé à gagner 1500 euros net, ce n’est pas beaucoup mais il y a pire. »

En cause : une réforme peu appréciée

Mais au fond, pourquoi la pénurie de professeur de néerlandais, et plus largement de professeurs, s’accentue-t-elle ces dernières années ? « Quand je travaillais, lorsqu’un professeur était absent pendant minimum quinze jours, on trouvait immédiatement un remplaçant dans toutes les disciplines, ce n’est plus le cas maintenant. En huit ans, les choses ont fameusement changé », se souvient Stephan Vanbinst.

Ce qu’il ne sait peut-être pas c’est que depuis le 1er septembre 2016, la réforme des titres et fonctions est passée par là. Cette modification du niveau de qualification requis instituée par la ministre wallonne de l’Enseignement, Marie-Martine Schyns, a entraîné une véritable « galère » dans les écoles pour la rentrée de 2016 et a surtout conduit des centaines de jeunes professeurs à être éjectés de l’enseignement. Il s’agit en tout cas de la principale cause du manque d’enseignants pointée par Etienne Bontemps.

Cependant, une réforme doit entrer en vigueur en septembre prochain en Fédération Wallonie Bruxelles. Elle permettra aux écoles, rappeler les préretraités qui voudraient revenir travailler.