Pour les Voies d’Eau du Hainaut, la saison touristique estivale a tenu le cap

En ce jour de rentrée scolaire, c’est aussi l’heure du bilan de la saison estivale au niveau touristique. L’asbl " Wallonie Belgique Tourisme " a publié quelques chiffres. Et, selon ces derniers, 80% des opérateurs touristiques wallons s’estiment satisfaits de la fréquentation des attractions et des hébergements au cours de cet été. Et ce malgré les mesures sanitaires et une météo plus que mauvaise.



Dans notre région, l’asbl " Les Voies d’Eau du Hainaut " gère plusieurs activités : depuis la visite des ascenseurs à bateaux de Strépy-Thieu et du plan incliné de Ronquières jusqu’au site de baignade de Clairefontaine en passant par les petits bateaux électriques et les croisières sur le canal historique du Centre.



Pour son directeur, Pascal Fortun, la piètre météo n’a pas eu d’effet néfaste sur la fréquentation de ces attractions touristiques : " C’est un statu quo. On a une augmentation de fréquentation pour les petits bateaux électriques et pour les bateaux à passagers. A Strépy-Thieu, il y a eu une légère baisse et Ronquières, lui, était toujours fermé en raison des mesures covid. Donc un statu quo par rapport à 2020. Un été normal si on reprend 2019. Et si on le compare avec 2021, ce n’est que 25% de notre clientèle habituelle. Le public a répondu présent malgré la météo. Il y a un point différent par rapport à l’année dernière, c’est que nous nous sommes inscrits dans l’outil de commercialisation mis en place par la Région wallonne et, donc le public, en réservant, payait anticipativement que ce soit pour les petits bateaux électriques ou encore les croisières. Si nous n’avions pas mis en place cette réservation payante, il est clair que la météo nous aurait joué de mauvais tours. Ça c’est très clair."



Et si le bilan global n’est pas mauvais en soi pour les voies d’eau du Hainaut, il est toutefois catastrophique au niveau du site de baignade de Clairefontaine qui en raison de la météo maussade a vu baisser sa fréquentation de plus de 50%.