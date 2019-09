Pour les sangliers, la frontière linguistique n'existe pas

À Beauvechain (Brabant wallon), une culture de maïs a été dévastée ce weekend. Jérôme Vancaster, l'un des propriétaires, a aperçu les fautifs dans la nuit de samedi à dimanche: "il y avait 25 sangliers en train de manger le maïs qu'ils avaient déjà abîmé auparavant". Son père, Joseph Vancaster, insiste pour nous emmener en voiture: "il y a 4 ou 5 lignes et puis derrière, regardez, tout le champ est vidé, il ne reste plus rien !"

L'agriculteur a fait venir un expert mais le problème est que ses parcelles sont situées de part et d'autre de la frontière linguistique et les réglementations wallonne et flamande diffèrent en la matière. En Wallonie, il peut être remboursé en cas de destruction alors qu'en Flandre il a la responsabilité de clôturer ses champs s'il veut être indemnisé. Difficulté supplémentaire pour les Vancaster: leur ferme se situe en bordure de la forêt de Meerdael, elle-même à cheval sur les deux régions. Côté flamand, à Bierbeek, René Huybrechts gère 600 hectares de territoire de chasse et constate une prolifération de ces animaux : "C'est à cause de la surpopulation de sangliers en Wallonie qu'il y a eu des sangliers dans la forêt de Meerdael... Et là peut-être qu'on a réagi trop tardivement côté flamand".

Alors, quelle solution pour les Vancaster qui cultivent des deux côtés de la frontière régionale ? Pour le Département Nature et Forêts (DNF), même s'il ne s'agit que d'une seule et même exploitation agricole, le propriétaire doit se plier aux règles en vigueur pour chacun de ses terrains: "en Flandre, l'agriculteur devra avant tout protéger ses cultures avec des clôtures adaptées, en région wallonne il pourra se retourner vers le titulaire du droit de chasse. S'il n'y a pas de titulaire du droit de chasse, l'agriculteur l'est lui-même par défaut, s'il est propriétaire de son terrain, à ce moment là il peut aussi introduire une demande d'autorisation de destruction et désigner quelqu'un, un titulaire d'un permis de port d'arme de chasse, pour venir détruire les sangliers sur son territoire."

Cette différence de réglementations entre régions désespère Jérôme Vancaster, "tout clôturer ou mettre des épouvantails n'est tout simplement pas faisable car il y a des promeneurs et vraiment beaucoup de chemins" déclare t-il avant de renvoyer la balle de l'autre côté de la frontière: "ici, on est en région wallonne, malheureusement juste derrière il y a 1000 hectares de bois flamands... Mais comme il y a aussi 7 hectares de bois wallons, les chasseurs nous disent qu'ils veulent bien payer proportionnellement, donc 7 millième des dégâts. C'est clairement insuffisant parce que moi, c'est l'entièreté de mon champ qui est détruit".

Une réunion entre Wallons et Flamands a déjà eu lieu. L'objectif : diminuer le nombre de sangliers qui seraient environ 200 dans la forêt de Meerdael.