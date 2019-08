Pour les jeunes gymnastes du Centre de Haut Niveau de Mons, la rentrée a déjà eu lieu

Ils sont 26. Des jeunes athlètes entre 11 et 25 ans. Leur passion : la gymnastique. Leur lieu de vie : le Centre de Haut Niveau de la Fédération francophone de gymnastique. C’est ici que s’entraînent les meilleurs gymnastes de Wallonie et de Bruxelles de la catégorie "jeunes" jusqu’aux "seniors". Pour les enfants et les adolescents, le retour à l’internat s’est fait le 23 juillet dernier déjà. Mais les plus âgés s’entraînent toute l’année. Julien Doyen, coordinateur du Centre de Haut niveau décrit le calendrier très particulier des gymnastes : "L’école ne s’arrête jamais, quelques petites vacances mais qui sont vraiment en fonction du calendrier sportif. Depuis le 23 pour les plus jeunes, on a repris la gymnastique, l’internat parce qu’ils viennent d’un peu partout et on peaufine le travail scolaire pour pallier les lacunes de l’année mais on les laisse aussi un peu souffler…".

Et les jeunes, qu’en pensent-ils ? "Bien sûr, quand on voit nos amis partir en vacances, à l’étranger, ça nous donne envie, surtout quand on est. Mais le fait de s’entraîner, vu que c’est notre passion, ça ne nous dérange pas" explique Takumi Onoshima, un jeune gymnaste bruxellois de 19 ans. Tous tiennent le même discours. Ils disent : "si on veut atteindre nos objectifs, on n’a pas le choix". "Et on aime ça, donc on ne dit pas non".

Prendre de l’avance sur le travail scolaire

Rentrer au CHN dès la fin du mois de juillet, c’est aussi l’occasion de prendre de l’avance avant que l’école ne reprenne. Nous profitons d’un moment de pose de quatre jeunes filles pour aborder avec elles la question de l’école. Naomi, Chérine, Aberdeen et Madeleine ont entre 11 et 12 ans. Elles sont en fin de primaire ou début de secondaire. Dès la rentrée des classes, il faudra ajouter les heures d’école à la trentaine d’heures d’entraînement hebdomadaires. Madeleine décrit ses journées pendant l’année scolaire : " l’année passée on s’entraînait chaque matin ici entre 7h30 et 10 heures et puis on allait à l’école et on reprenait l’entraînement de 15h30 à 18h30. Et donc on doit tout le temps rattraper nos cours". " Pendant les grandes vacances, on a trois semaines de congé sans gym. Et sinon on a les week-ends et une semaine de congé à Noël ". Et le reste du temps ? " On fait de la gym " répond Aberdeen " et le week-end on se repose, on n’a pas le choix sinon on est crevé pour la semaine ".

Cette discipline de vie, tous l’acceptent sans sourciller. Leur objectif commun : participer aux jeux olympiques mais aussi réussi à l’école. Car ces jeunes savent que la carrière de gymnaste est courte et qu’ils doivent préparer un double projet de vie.