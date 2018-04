Pour la SOGEPA, la Wallonie ne doit pas se concentrer uniquement sur le pharmaceutique

Le secteur pharmaceutique reste un des moteurs de l’économie wallonne. Celui-ci tourne à plein régime, mais pourrait encore mieux fonctionner. Pour cela, nos entreprises pharmaceutiques devraient importer davantage.

Benoît Bayenet, vice-président du comité de direction de la SOGEPA, la Société wallonne de gestion et de participation, voudrait que la Wallonie capte une partie plus importante de cette valeur ajoutée qui lui échappe pour le moment en facilitant l’émergence de nouveaux sous-traitants wallons.

Évidemment, toute la difficulté est d’arriver à mettre en place plus de sous-traitants, tout en sachant évidemment qu’on ne va pas créer des sous-traitants uniquement pour nos firmes pharmaceutiques. "Il faut donc avoir une vision plus fine, se demander quels sont les domaines où on peut créer de la sous-traitance non seulement pour nos firmes pharmaceutiques, mais qui pourraient évidemment exporter pour d’autres firmes pharmaceutiques à travers le monde", explique Benoît Bayenet.

Pas tout miser sur le pharmaceutique

Pas question de se concentrer uniquement sur des secteurs très précis comme la recherche de molécules. L'idée c'est de créer des produits, des machines, des produits du génie mécanique. Il s’agit de s’insérer dans la chaîne de valeurs du secteur sans nécessairement être une société pharmaceutique.

Pour le moment, la prospérité économique de la Wallonie repose beaucoup sur le secteur pharmaceutique. Si un des grands acteurs du secteur devait décider de quitter la Wallonie, ce serait certainement encore plus dramatique que la fermeture de Caterpillar à Gosselies.

Un mot: diversification

Pour Benoît Bayenet, il faut diversifier. "On a un secteur fort qu’il faut préserver et conserver, mais en parallèle il faut développer les autres secteurs de l’économie wallonne pour qu’on ne soit pas dépendant d’un seul secteur d’activité économique."

Une restructuration dans ce secteur pourrait avoir des effets assez catastrophiques sur toute l’économie wallonne et sur le PIB wallon. L’objectif ultime du gouvernement est de diversifier le tissu économique, mais aussi de renforcer les tissus qui se développent fortement aujourd’hui, comme le secteur pharmaceutique.

Et ce souci de diversifier le tissu économique wallon existe en réalité depuis au moins une quinzaine d’années avec les pôles de compétitivité. Il y en a six aujourd’hui : les sciences du vivant, bien entendu, mais aussi l’aéronautique et le spatial, la logistique ou encore l’agro-industrie.