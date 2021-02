Pour la Province de Hainaut, le plastique n'est plus fantastique

La lutte contre le plastique non indispensable, c’est le combat que souhaite mener la Province de Hainaut. Pour ce faire, le Collège a approuvé le 12 février dernier les lignes principales d’un plan de réduction du plastique à usage unique dans ses institutions. Il a aussi pris connaissance des propositions avancées par son Assemblée des jeunes.

La Province fait part de sa volonté d’examiner les situations existantes sur le terrain et de trouver des solutions alternatives à ce matériau "dont seulement 30% sont recyclés".

Le comité de Développement durable a ainsi planifié des solutions concrètes pour l’élimination, d’ici 2024, de "tous les plastiques n’étant pas jugés indispensables". Pour mener cette campagne essentielle, les services provinciaux ne seront pas seuls puisque la candidature du Hainaut a été retenue par la Wallonie pour bénéficier d’un accompagnement dans le cadre du programme "Vers des organisations durables".

"Quelques initiatives durables pourront bientôt être généralisées dans les services et établissements scolaires provinciaux " explique ainsi Serge Hustache (PS), Président du Collège provincial, "remplacer l’utilisation de gobelets, de couverts, de contenants de nourriture et de bouteilles en plastique à usage unique par des produits en matériaux plus durables, promouvoir l’installation généralisée de fontaines à eau du robinet, privilégier les gourdes réutilisables, poursuivre le tri des déchets, changer les habitudes en favorisant l’achat de matériel écologique et durable pour l’entretien et le nettoyage, le matériel de bureau ", l’objectif ultime étant que "le Zéro plastique soit bientôt l’affaire de tous en Province de Hainaut".

Quant à l’Assemblée des jeunes, le communiqué de la Province précise qu’elle est constituée d’élus des différentes écoles provinciales, et qu’elle bénéficie de moyens financiers pour améliorer le cadre de vie des différents établissements dans une logique durable.