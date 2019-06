Pour la N-VA, la démarche de l'Open Vld à Bruxelles est peu crédible

Gouvernement bruxellois : Open VLD ne se joint pas aux négociations - JT 19h30 - 24/06/2019 Politique, ça coince un peu là où on ne s'y attendait pas. Tout semblait couler de source à Bruxelles, pour lancer des négociations entre francophones, avec PS, DéFi et Ecolo, et Groen, les socialistes flamands et l'Open VLD côté néerlandophone. Mais à la dernière minute, l'Open VLD a préféré n'envoyer qu'un chef de cabinet, et donc n'a pas vraiment participé aux négociations en vue de former une coalition. Le formateur francophone Rudi Vervoort a dédramatisé en affirmant que le fil est un peu tendu, mais loin d'être rompu. Une nouvelle rencontre est prévue demain.