Pour faire taire les polémiques, les "Noirauds" seront désormais grimés en noir, jaune, rouge

« Cela fait deux ou trois ans que nous réfléchissons » à l’idée de changer de maquillage, explique Albert Vermeiren, coordinateur des Noirauds. « Dans le folklore, il existe un historique et on garde les vieilles traditions. Mais nous avons en plus une mission caritative », souligne-t-il. « Alors pourquoi se mettre à mal et susciter l’animosité ? Nous devons évoluer. »

Les Noirauds iront donc récolter de l’argent, du 14 au 17 mars, au bénéfice d’enfants défavorisés grimés en noir, jaune et rouge. « Un nouveau look plus dans l’air du temps, qui permet de conserver l’anonymat et de renforcer le caractère festif des membres », selon l’association. Pour l’occasion, le Manneken Pis recevra un nouveau costume le 13 mars prochain.

Le 16 mars, un cortège défilera dans les rues de Bruxelles, accompagné de la fanfare du Meyboom.