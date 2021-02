Poubelles qui débordent : la Ville de Mons intensifie le ramassage

C’est un effet néfaste supplémentaire du confinement : la fermeture des terrasses et des salles de restaurants poussent les clients à consommer sur l’espace public. Et cela a pour conséquence d’augmenter le volume des déchets dans les poubelles de la Ville, souvent jusqu’au débordement…

Des emballages de fast-food, des raviers pour les sushis et de nombreuses canettes qui jonchent le pourtour des poubelles, ce n’est pas un tableau que la ville veut offrir à ses visiteurs et riverains. Les autorités ont donc réagi en instaurant une ronde supplémentaire pour les services Propreté communaux. Passant ainsi de deux à trois rondes par jour.



Les stewards urbains à la rescousse

Les stewards urbains, reconnaissables à leurs gilets rouges, sont des agents de l’ASBL Mons Gestion Centre-Ville. La Ville a fait appel à l’ASBL pour donner un coup de pouce supplémentaire aux services communaux. Et cela s’avère fort utile si l’on en croit Adélaïde, steward urbain, " cette poubelle on l’a déjà vidée il y a à peine une heure et elle est de nouveau pleine", explique-t-elle.

Sa responsable Lisa Di Ciccio se réjouit de pouvoir participer à la propreté urbaine, "on veut rendre la Ville accueillante et dynamique pour les visiteurs". "Tout est ramassé à la maison par nos agents, ils transfèrent le surplus de déchets dans des sacs rouges qui sont placés à des endroits stratégiques pour qu’ensuite la commune vienne les collecter", explique Lisa Di Ciccio.

Une mesure de plus pour lutter contre l’abondance d’immondice. Parallèlement à cela, d’autres actions sont en cours. Les gardiens de la paix vont être formés pour devenir "agent constatateur", ils pourront rapporter aux autorités compétentes les incivilités pour que sanction suive.