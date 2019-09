Potato Europe 2019, le salon de la pomme de terre, débarque à Kain

Potato Europe, l’organisation phare de la pomme de terre se déroule cette année à Kain (Tournai). Cet événement, organisé par FEDAGRIM, la Fédération belge des constructeurs, importateurs et distributeurs de matériel agricole, a lieu à tour de rôle dans un des pays centraux en ce qui concerne la culture de la pomme de terre. Après la France, les Pays-Bas et l’Allemagne, c’est à nouveau la Belgique qui accueille ce grand salon professionnel d’extérieur consacré à la pomme de terre.

Ces 4 et 5 septembre 2019, l’entièreté de la filière de la pomme de terre est à nouveau mise à l’honneur. Les visiteurs pourront découvrir tous les experts dans le domaine de la culture, des machines, de la transformation, etc.

Plus de 200 exposants sont présents à Kain. Ce qui représente une augmentation de près de 20% des exposants en provenance de 17 pays différents. Ceux-ci viennent présenter les derniers développements technologiques, leur savoir-faire pour tous les aspects de la culture et de la transformation de la pomme de terre.

Le commerce et la transformation belges de la pomme de terre montrent une forte croissance signalent les organisateurs. En 2018, le cap de 5 millions de tonnes de pommes de terre transformées a été franchi. A titre de comparaison, en 1990, c’est 500.000 tonnes de pommes de terre qui ont été transformées en frites, produits de purée, chips, flocons et granulés. La Belgique est devenue le plus grand pays exportateur de produits de pommes de terre surgelés et la livraison se fait dans plus de 150 pays. Une grande majorité de ces entreprises belges proviennent de la région tournaisienne.