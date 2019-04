Pose de la première pierre du Grand Hôpital de Charleroi

Le futur Grand hôpital de Charleroi entre ce matin dans sa phase de construction proprement dite, avec la pose de la première pierre. Il est situé sur le site des Viviers, un ancien charbonnage à la Porte Est de Charleroi, au carrefour de la Route de la Basse Sambre et du ring 3. Après le Chu, qui a construit son hôpital central, Marie Curie, c'est au tour du secteur privé de se lancer dans la réorganisation de ses structures : des 5 hôpitaux actuels, on passera à 1 grosse entité : le Grand Hôpital. Sur 10 hectares, on construira 146.051 mètres carrés, où seront rassemblés tous les services dit "aïgus et lourds". 4.500 personnes viendront y travailler, lorsqu'il sera opérationnel, en 2024. Une partie des 500 millions d'euros du budget sera consacrée à l'aménagement des extérieurs. L'ancien terril va être utilisé en partie pour créer 7 hectares d'espaces consacrés à la bio-diversité, ce qui n'est pas courant. Quant aux 5 hôpitaux existants, ils vont connaître des fortunes diverses : St-Joseph, Fabiola et l'IMTR à Loverval vont être vendus et probablement démolis. Sainte-Thérèse sera entièrement reprise par la Haute Ecole Louvain en Hainaut, qui y développera encore plus les études para-médicales. Notre Dame restera une polyclinique, mais une partie enseignement viendra s'y greffer, ainsi qu'un centre de revalidation. L'inauguration est prévue pour le printemps 2024.