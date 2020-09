Port du masque: les communes bruxelloises précisent leurs règles

A la Ville de Bruxelles , le masque sera obligatoire dans les rues commerçantes fortement fréquentées dans lesquelles les autorités locales estiment que les mesures de distanciation ne peuvent être respectées. Sont notamment visées, les zones du piétonnier, de la place sainte ctaherine, ainsi que les quartiers des Marolles, Louise et De Wand.

A Etterbeek , il faudra porter un masque dans les zones commerçantes de la Chasse, Tongres et Jourdan, ainsi que sur les terrasses situées dans ces zones (à l'exception des personnes assises à table). Le port du masque sera également obligatoire dans un rayon de 15 mètres autour de l'entrée de tout établissement scolaire. Toute personne devra en permanence se munir d'un masque sur le territoire de la commune.

Du côté d'Evere, porter un masque sera obligatoire dans les quartiers Paix, Haut-Evere et Centre, lors des marchés communaux (Deknoop et cimetière de Bruxelles) et dans un rayon de 20 mètres à l'entrée d'un établissement scolaire.