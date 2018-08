Port de Vaulx: un ouvrier grièvement blessé à la tête lors du déchargement de pneus

Grave accident du travail ce lundi matin au Port de Vaulx, dans l'entité de Tournai où, pour une raison encore inconnue, un ouvrier qui travaillait sur le site a été enseveli sous des pneus. Ses jours sont en danger.

L'accident s'est produit dans le terminal de Vaulx du Port autonome du Centre et de l'Ouest (Paco). Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés, peu après 08h00, qu'un ouvrier avait été enseveli sous un tas d'anciens pneus déversé sur le site par un poids lourd.

Ses jours sont en danger

Selon les secouristes, à cause du choc, la tête de la victime a cogné la surface en béton de la zone de transit des marchandises. L'homme a été grièvement blessé et admis au centre des urgences du Chwapi de Tournai. Ses jours sont en danger.

"Ce sont trois ouvriers de la société Dufour qui travaillaient sur les lieux qui ont découvert l'accident et appelé les services de secours. La victime est un indépendant de Couvin, né en 1972. Il était seul lors de l'accident. Sur place, il déchargeait des pneus agricoles ou forestiers, qui pèsent entre 300 et 500 kilos. Il semble qu'il ait voulu débloquer un pneu de sa benne qui était coincé et qu'il ait été surpris par la pression. On a dû déplacer des pneus pour évacuer la victime. Ses jours sont toujours en danger", indiquait en fin d'après-midi le premier substitut du procureur du roi de Tournai.

La victime étant un indépendant, le dossier a été confié au parquet de Tournai et non à la cellule de l'auditorat du travail de Mons.