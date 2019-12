Port d'Anvers : une grue de 130 mètres percutée par un navire

Dans le port de Wassland, au quai de Deurganck, une grue de 130 mètres de haut a été percutée par un navire. Ce dernier avait dérivé ce lundi.

Si les images, filmées depuis l’intérieur du navire, sont impressionnantes, aucune victime n’est à déplorer.

Selon nos confrères de la VRT, la société, propriétaire de la grue, DP World, cherche à savoir comment ils peuvent redevenir opérationnels le plus rapidement possible. Le navire lui, est amarré, il ne peut plus naviguer. Une zone de sécurité a été aménagée autour de l’incident.