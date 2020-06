Popuelles: Damien reconnait ses vaches à 500 mètres, mais peine à entrevoir son avenir

"Ce serait dommage d'arrêter"

Sa passion pour l'élevage, Damien l'a trouvée ici, dans la ferme familiale. Son père, Dominique, est ravi de voir l'un de ses enfants l'aider sur son exploitation de 80 hectares et peut-être, un jour, la reprendre : "Ça ne sera pas facile pour lui, mais il aime ça. Et l'outil est là, il faudra toujours nourrir la population, donc ce serait dommage d'arrêter." Mais l'avenir de l'agriculture à taille humaine s'annonce compliqué. "On a un coût pour produire et on ne peut pas le reporter sur le prix de vente, vu que c’est le marché qui détermine les prix. Sans les aides, on ne survivrait pas."

Et ces aides dépendent directement de l'Union européenne via sa Politique agricole commune. Le Conseil européen envisage de les réduire de 31 milliards pour la période 2021-2027. Les agriculteurs ont mené des actions pour faire part de leur mécontentement. Damien a lui-même été manifesté à Mons. "Les aides nous permettent de tenir quelques années de plus, mais on ne sait pas se projeter à long terme. Quand on fait un nouveau bâtiment, on doit emprunter pour 20, 30 ans. Qui peut dire à quoi ressemblera l'agriculture d'ici là ? On ne sait pas se projeter."